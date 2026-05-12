Breitband-Versorgung Lückenschluss: Glasfaser nun auch fürs Fellbacher Lindle
Durch die Ausstattung des westlichsten Stadtteils liegt die Versorgungsquote in Fellbach demnächst bei nahezu 100 Prozent.
Durch die Ausstattung des westlichsten Stadtteils liegt die Versorgungsquote in Fellbach demnächst bei nahezu 100 Prozent.
Warum sich mit 97 Prozent begnügen, wenn man auch die 100 Prozent anpeilen kann: Getreu dieser Devise treibt die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) den bereits jetzt bundesweit herausragenden Wert beim Breitbandausbau weiter voran. Nächstes Ziel ist die Vollendung der Glasfaserversorgung auch im westlichen, an Stuttgart-Bad Cannstatt grenzenden Stadtteil Lindle. Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und die Wirtschaftsförderin Anette Popp berichteten über den Stand der Dinge jetzt im Verwaltungsausschuss.