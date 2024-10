Die Bürger in Plüderhausen und Urbach könnten wohl schon längst schnellere Datenverbindungen nutzen, wenn die Deutsche Giga Access (DGA) den Glasfaserausbau wie vereinbart vorangetrieben hätte. Doch das Unternehmen ließ die beiden Remstal-Gemeinden buchstäblich im Regen stehen. In Plüderhausen wurde im Juli 2023 sogar noch der Spatenstich gefeiert, bevor die Bautrupps der DGA auf Nimmerwiedersehen von dannen zogen. Wie Plüderhausen stieg auch Urbach vor einigen Monaten ernüchtert aus den Verträgen mit der DGA aus. Nun aber stehen die Chancen gut, dass die zwei Ortschaften doch noch ans ultraschnelle Internet angedockt werden.

Neue Hoffnung mit GVG und UGG

Die GVG Glasfaser, die zuvor bereits mit der DGA in puncto Vermarktung bei dem Projekt kooperiert hatte, hat einen neuen finanzstarken Partner an Land gezogen: die „Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co KG“ (UGG). Dieses Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und der spanischen Telefónica will den Glasfaserausbau in den beiden Gemeinden übernehmen.

Gemeinderäte geben grünes Licht

Die Gemeinderäte in Plüderhausen und Urbach haben kürzlich zugestimmt, dass ihre Verwaltungen mit der UGG eine Vereinbarung über den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes treffen. „Da die Planungen schon seit einigen Monaten laufen, ist vorgesehen, im nächsten Frühjahr zu starten“ erklärt UGG-Pressesprecher Jens Lauser. Wie lange der Ausbau dauert, hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten, Genehmigungen und Wetterbedingungen ab. „Das lässt sich pauschal nicht sagen“, so Lauser.

Für Kunden, die bereits mit der GVG/Teranet einen Vertrag abgeschlossen haben, ändert sich nichts: Ihre bestehenden Produktverträge behalten ihre Gültigkeit. Außerdem können Anwohner künftig zwischen mehreren Anbietern wählen, darunter O2 und Stiegeler. „Der netzneutrale Ausbau der UGG gibt den Kunden die Möglichkeit, ihren Internetanbieter frei aus den Kooperationspartnern der UGG auszuwählen“, erklärt Jens Lauser.

Positive Resonanz von Bürgermeistern

Michael Murer ist Koordinator beim Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr und begrüßt diese Entwicklung: „Die UGG ist ein Partner mit interessantem Potenzial und großen Zielen.“ Er geht davon aus, dass sich das Unternehmen, zu einem „großen Player“ am Markt entwickeln wird. Die UGG übernimmt nicht nur den Ausbau in Urbach und Plüderhausen, sondern auch in der Gemeinde Kernen. Außerdem sei das Unternehmen bereits in Waiblingen aktiv, wo derzeit die Vermarktung laufe, so Murer.

Warum die DGA ihre Projekte in Urbach und Plüderhausen letztlich aufgab, ist unklar. Auf eine Presseanfrage im Frühjahr hatte das Unternehmen nicht reagiert. Fachleute vermuteten, dass die hohen Zinsen und explodierende Baupreise das Vorhaben unrentabel machten.

Neue Chancen für Plüderhausen und Urbach

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen sieht die UGG ihre Projekte als machbar an. „Unsere Investoren, Allianz und Telefónica, sind überzeugt vom Glasfaserausbau und haben die finanzielle Stärke, Projekte auch ohne eine hohe Vorvermarktungsquote durchzuführen“, erklärt Pressesprecher Lauser. „Das bedeutet nicht, dass der Netzausbau für uns nicht wirtschaftlich sein muss, aber wir bündeln Projekte, um mehrere Orte gemeinsam auszubauen.“

Die technischen und vertrieblichen Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zu denen der DGA kaum verändert. Der Baustart in Plüderhausen ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Auch in Urbach soll im Frühjahr 2025 mit dem Ausbau begonnen werden. Für die Einwohner der beiden Gemeinden soll es im Vorfeld noch Infoveranstaltungen geben.

Urbachs Bürgermeisterin Martina Fehrlen freut sich über die neue Lösung: „Mit der Partnerschaft mit der Unsere Grüne Glasfaser eröffnen wir den Bürgerinnen und Bürgern von Urbach mehr Wahlfreiheit und modernste Glasfaserinfrastruktur“, sagt sie. „Wir behalten die zügige Umsetzung des Ausbaus ab Frühjahr 2025 fest im Blick, um die digitale Zukunft unserer Gemeinde weiter voranzutreiben.“

Einschränkungen unvermeidlich

Auch der Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber sieht die Entwicklung positiv. Es sei erfreulich, dass die GVG Glasfaser die Zusage eingehalten habe, einen neuen, leistungsfähigen Partner für den Ausbau zu präsentieren: „Wir freuen uns, dass es mit dem Glasfaserausbau endlich wieder vorangeht, kein anderes Thema wie der Glasfaserausbau hat im Rathaus für mehr Anfragen gesorgt.“ Obwohl während der Bauphase mit monatelangen Einschränkungen zu rechnen ist, blicken die Gemeinden Plüderhausen und Urbach optimistisch auf den weiteren Glasfaserausbau.

Laut Michael Murer vom Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr sind bereits rund 40 Prozent der Haushalte und Unternehmen im Landkreis an das Glasfasernetz angeschlossen. Das Ziel, bis 2030 mindestens 90 Prozent des Landkreises zu versorgen, bleibt bestehen – Partner wie die UGG könnten diesen Prozess beschleunigen und die Versorgungslücke schneller schließen.

Unsere Grüne Glasfaser

Das Unternehmen

Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein 2020 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. UGG verlegt Glasfasernetze und stellt diese allen kooperierenden Internetdienstanbietern offen zur Verfügung. Glasfaser-Endkunden können so frei zwischen den regional verfügbaren Internetanbietern wählen. Die Glasfaserleitungen werden dabei direkt bis in jedes Haus verlegt, sogenanntes Fiber-To-The-Home (kurz: FTTH).

Kosten

Entscheiden sich Haushalte in einer ersten Bewerbungsphase/Informationsphase für den Ausbau, ist dieser in der Regel kostenlos, vorausgesetzt es wird ein Internetvertrag mit einem kooperierenden Internetanbieter der UGG abgeschlossen.