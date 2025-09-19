Weniger als zehn Prozent der Haushalte sind mit schnellem Internet versorgt. Das soll sich im Weissacher Tal bald ändern.
19.09.2025 - 13:00 Uhr
„Tschüss Kupfer, hallo Glas“ – so knapp fasst Netze BW das Versprechen zusammen, das Weissach im Tal in den kommenden Monaten eingelöst bekommen soll. Wie die EnBW-Tochter mitteilt, fällt der Startschuss für den Glasfaserausbau noch im September. 168 Hausanschlüsse sind geplant, getragen von Netze BW (Tiefbau, Leerrohre, Glasfaserleitungen) und NetCom BW (Netzbetrieb, Technik).