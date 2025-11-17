3200 Haushalte und Betriebe in Welzheim bekommen Glasfaser – die Telekom startet mit dem Ausbau. Ein Hoffnungsschimmer für die ländlichen weißen Flecken im Rems-Murr-Kreis.
Zwischen Baggern, Warnschildern und pinken Kabeln wurde es offiziell: Der Glasfaserausbau in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) hat begonnen. Mit dem symbolischen Spatenstich fiel unlängst der Startschuss für ein Projekt, das lange auf sich warten ließ. Die Telekom will 3200 Haushalte und Gewerbe in der Stadt ans schnelle Netz anschließen – im sogenannten Eigenausbau, also ohne öffentliche Fördergelder.