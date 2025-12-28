Größte Veranstaltung des Bereichs Stuttgart/Filder ist auch diesmal der Silvesterlauf in Weilimdorf. Andernorts gibt es für die Schnellsten Torten und Punsch.

Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, warte noch „eine besondere Chance“ – jene, 2025 „ein letztes Mal den inneren Schweinehund zu besiegen“. So wirbt die SKG Max-Eyth-See für ihren Hofener Silvesterlauf. Doch ist dies nicht die einzige Wettbewerbsmöglichkeit für alle Laufwilligen in Stuttgart und auf den Fildern rund um die Feiertage. Ein Überblick der Teilnahme-Angebote in chronologischer Folge:

Hofener Silvesterlauf Los geht es an Silvester, also diesem Mittwoch, um 12 Uhr mit dem Hofener Silvesterlauf. Jener findet bereits zum 26. Mal statt, wie gehabt auf einer rund neun Kilometer langen Strecke entlang des Neckars. Wertungen gibt es in acht verschiedenen Alterskategorien, unter anderem für Männer/Frauen bis 49 Jahre, Männer/ Frauen ab 50 Jahre und für Jugendliche bis 16 Jahre. Start und Ziel befinden sich im Wertweg. Anmeldungen sind noch vor Ort möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt in diesem Fall 15 Euro.

Stuttgarter Silvesterlauf

Auch heuer die größte Laufveranstaltung der Landeshauptstadt zwischen den Festtagen – so viel lässt sich schon im Voraus sagen. Gastgeber für den 33. Stuttgarter Silvesterlauf „Rund um den Fasanengarten“ sind unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Nopper die SG Weilimdorf und der TSV Weilimdorf. Start und Ziel befinden sich an der Lindenbachschule, Solitudestraße 243, wo von 11 Uhr an auch die Startnummernausgabe stattfindet. Auftakt ist um 13 Uhr mit einem Rennen für Schülerinnen und Schüler über 2,3 Kilometer. Um 13.30 Uhr folgt der sogenannte Hörnleshasenlauf über 5,5 Kilometer, ehe der Hauptlauf über elf Kilometer um 14.30 Uhr den Abschluss bildet. Als besonderer Anreiz sind für die Besten aller Altersklassen Sach- und Geldpreise ausgelobt. Wer sich nicht bereits online angemeldet hat, kann dies bis jeweils eine Stunde vor Beginn noch direkt vor Ort tun. Die Gebühren: Schülerlauf fünf Euro, Hörnleshasenlauf zehn Euro, Hauptlauf 15 Euro. Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 1390 Läuferinnen und Läufer teil.

Leinfeldener Neujahrslauf

Die LG Filder bittet zum zehnten Mal am ersten Tag des neuen Jahrs auf die Strecke. Jene führt erneut im Bereich „Rund um die keltische Viereckschanze“ über zehn Kilometer durch den Wald. Start und Ziel sind in der Hagenbuchallee nahe des Leinfeldener Sportzentrums, wo sich wiederum die Wettbewerbszentrale befindet. Deren Adresse: Randweg 10. Dort kann man sich bis 13.30 Uhr anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro. Laufbeginn ist um 14 Uhr. Besonderheit: Die Sieger bei den Frauen und Männern erhalten als Prämie jeweils eine Torte einer örtlichen Bäckerei. Und im Zielbereich gibt es für alle Tee, Punsch und Weihnachtsstollen.

Degerlocher Volks- und Dreikönigslauf

Abgerundet wird das hiesige Wettkampf-Programm am 6. Januar mit dem 43. Degerlocher Volkslauf über zehn Kilometer und dem 15. Degerlocher Dreikönigslauf über 5,4 Kilometer. Start und Ziel beider Läufe für Schülerinnen, Schüler, Jugendliche sowie Männer und Frauen sind auf der 400-Meter-Bahn im Stadion an der Hohen Eiche des SV Hoffeld. Los geht es für alle um 11 Uhr. Online-Anmeldeschluss ist unter www.lac-degerloch.de am 5. Januar. Als Startgelder sind für den Volkslauf 16 Euro und für den Dreikönigslauf zwölf Euro fällig. Bei einer Nachmeldung erst am Wettbewerbstag vor Ort (möglich bis 10 Uhr) erhöht sich der zu leistende Beitrag auf 18 beziehungsweise 14 Euro. An die jeweils drei Erstplatzierten beider Läufe gehen verschiedene Gutscheine im Wert von zehn bis 30 Euro. Rekordsiegerin bei den Frauen ist Katrin Ochs (LG Filder). Sie gewann den Dreikönigslauf allein elfmal.