In Böblingen bringt ein 59-Jähriger durch eine Vollbremsung seinen Linienbus kurz vor einem Radfahrer zum Stehen. Eine Frau im Bus prallt aber mit dem Gesicht gegen eine Kopfstütze.

Wolfgang Berger 25.02.2026 - 14:00 Uhr

In Böblingen ist ein Busfahrer am Montag zu einem Bremsmanöver gezwungen worden. Der 59-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Linienbus von der Parkstraße kommend auf der Tübinger Straße unterwegs. Als er im Begriff war die Kreuzung mit der Berliner und der Stettiner Straße bei Grün zu passieren, überquerte ein noch unbekannter Fahrradfahrer die Tübinger Straße, berichtet die Polizei.