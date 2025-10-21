Sodbrennen Nicht nur Lebensmittel sind Ursache – was Betroffene wissen müssen
Wenn Magensäure in die Speiseröhre fließt, ist das nicht nur unangenehm – es kann auch ein Symptom einer ernsten Erkrankung sein. Was Betroffene wissen sollten.
Wenn Magensäure in die Speiseröhre fließt, ist das nicht nur unangenehm – es kann auch ein Symptom einer ernsten Erkrankung sein. Was Betroffene wissen sollten.
Das Essen war für Eva-Maria Berg (Name geändert) schon lange kein Vergnügen mehr: Immer dieses Völlegefühl, das sich schon nach wenigen Bissen bemerkbar gemacht hat. Und dazu dieses Sodbrennen: Ein scharfer Schmerz, der aus dem Oberbauch in Richtung Hals aufsteigt. „Diese Probleme haben meinen Alltag stark belastet“, berichtet die 77-Jährige aus dem Nordschwarzwald. Essenseinladungen ging sie jahrelang aus dem Weg – aus Sorge vor dem Unwohlsein, das sie stets danach überkam.