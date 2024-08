Wieder brennen im Stuttgarter Osten Autos. Wie bereits in den vergangenen Tagen, schlagen am Freitag und am frühen Samstagmorgen unbekannte Brandstifter zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 03.08.2024 - 12:46 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag und Samstag in Stuttgart-Gaisburg mehrere Autos in Brand gesetzt. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.