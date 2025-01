Explosionen haben in der Nacht zum Freitag die Menschen in Bad Boll geweckt. Zehn Wohnmobile wurden bei einem Großbrand ein Raub der Flammen.

Eberhard Wein 17.01.2025 - 14:29 Uhr

Nach dem Brand von mehreren Wohnmobilen auf einem Firmengelände in Bad Boll (Kreis Göppingen) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. „Die Spurensicherung ist bereits dort“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm. Noch sei die Brandursache unklar. Der Inhaber des Unternehmens sprach von einem Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Dabei brannte auch eine Lagerhalle fast vollständig aus.