Zum Gardasee? Nach Südtirol? Am 30. Mai wäre das eine eher schlechte Entscheidung. Der Brenner ist wegen einer Demonstration stundenlang komplett gesperrt.
29.05.2026 - 16:08 Uhr
Wegen einer Demonstration wird der Brenner am 30. Mai gesperrt. Auf österreichischer Seite ist von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Autos und Motorräder kein Durchkommen, auf italienischer Seite Richtung Norden gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Lastwagen können bereits einige Stunden zuvor nicht mehr über den Alpen-Pass. Nicht nur die Autobahn, sondern auch die Bundesstraße und Nebenstrecken sind in dieser Zeit für den Transitverkehr zu.