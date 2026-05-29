Mitten in der Hauptreisezeit wird der Brennerkorridor komplett gesperrt. Italien warnt vor Stau bis Verona. Auch Bayern rechnet mit Problemen und möglichen Grenzsperrungen.
28.05.2026 - 17:04 Uhr
Am Samstag, 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn A13 zwischen 11 und 19 Uhr vollständig gesperrt, bevor dann noch eine Blockade am Fernpass folgt. Grund ist eine Umwelt-Demonstration bei Matrei am Brenner. Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas ausgerechnet während der Pfingstferien und kurz vor dem italienischen Nationalfeiertag am 2. Juni.