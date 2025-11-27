Brennstoffzellen-Busse in Mannheim Hier fahren die meisten Wasserstoff-Busse im Land
Das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat mit 48 Bussen die landesweit größte Flotte mit Wasserstoffantrieb.
Das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat mit 48 Bussen die landesweit größte Flotte mit Wasserstoffantrieb.
Wo ist denn eigentlich das „Wasserstoffland“, das die Landesregierung vor drei Jahren recht vollmundig für Baden-Württemberg ausgerufen hat? Wenn Bürger einen Hinweis auf diese Energieform in ihrem Alltag sehen wollen, müssen sie schon suchen.