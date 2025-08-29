Rudolf Hoffmann könnte den Ruhestand genießen. Doch den 81-Jährigen zieht es auf einen mehr als 30 Meter hohen Turm. Es geht ihm um mehr als ein Naturerlebnis.
29.08.2025 - 09:14 Uhr
Dorsten - Rudolf Hoffmann ist 81 Jahre alt und steigt regelmäßig freiwillig rund 200 Stufen einen Turm im Ruhrgebiet hinauf. Wieso? Der Rentner geht auf Feuerjagd. Er ist einer von nur noch wenigen Feuerwächtern in Deutschland, die auf Türmen nach Waldbränden Ausschau halten, um diese möglichst früh zu erkennen - und dann Alarm zu schlagen.