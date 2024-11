Frau wird in Tierfutter-Maschine eingeklemmt

In einer Tierfutterfabrik wird eine Frau von einem sogenannten Schalenheber eingeklemmt. Was sich vor dem Unfall abspielte.

red/dpa/lsw 21.11.2024 - 17:40 Uhr

Eine Frau ist bei der Arbeit in einer Firma für Tiernahrung in Bretten (Kreis Karlsruhe) von einer Maschine eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wohl wegen eines technischen Problems habe die 43-Jährige den Sicherheitsbereich verlassen und habe sich in den Maschinenbereich begeben, sagte eine Polizeisprecherin. Dann kam es zum schweren Unfall.