Mit Lego Botanicals schafft das Breuningerland eine Pflanzenwelt aus den beliebten Plastiksteinchen. An drei Samstagen im Mai gibt es eine „Make & Take“-Aktion samt Gewinnspiel.

Es gibt Pflanzen, die ohne Sonnenlicht und Wasser auskommen und trotzdem nicht verwelken. Die Rede ist von den Lego Botanicals, die vom 28. April bis zum 26. Mai im Breuningerland Sindelfingen stehen. bleiben Pflanzen jahrelang schön – ganz ohne Wasser oder Sonnenlicht. Die Blumen- und Pflanzenarrangements sollen die Besucherinnen und Besucher wieder zum Entdecken, Staunen und Selberbauen einladen.

Im Lichthof im EG1 wartet ab sofort eine Erlebnisfläche, die die kreative Produktlinie aus nächster Nähe zugänglich macht: Großformatige 3D-Modelle wie eine detailgetreu nachgebildete Vespa mit Blumenbouquet greifen das Thema auf und führen es in floralen Installationen sowie Vitrinen mit ausgewählten Sets weiter, die zusammen einen Rundgang entstehen lassen. Ergänzt wird die Inszenierung durch Blickfänge wie einen Blumenwagen und ein großes Blumenherz als 3D-Modell. Es dient zugleich als Fotomotiv, während Leuchtkästen und digitale Präsentationen zusätzliche Einblicke geben.

An den ersten drei Samstagen im Mai bringt von 12 bis 18 Uhr die „Make & Take“-Aktion zusätzlich Bewegung auf die Aktionsfläche: Besucherinnen und Besucher greifen selbst zu den Lego-Steinen und bauen verschiedene Mini-Sets direkt vor Ort zusammen. Geschultes Personal steht dabei unterstützend zur Seite. Das fertige Modell darf anschließend direkt mit nach Hause genommen werden und findet vielleicht als kleines Accessoire auf der Fensterbank seinen Platz. Außerdem erwartet Besucherinnen und Besucher ein Gewinnspiel über die digitale Stele auf der Aktionsfläche, bei dem es ein Lego-Tulpenset sowie ein Lego-Sonnenblumenset zu gewinnen gibt.

Wer die Lego-Botanicals Welt besucht, profitiert zugleich von einer verbesserten Anbindung: Mit der Teilöffnung des Autobahnanschlusses Böblingen-Ost gelangen Besucherinnen und Besucher aus dem Raum Stuttgart und Böblingen schneller und direkter ins Breuningerland Sindelfingen – sowohl bei der Anfahrt als auch bei der Heimfahrt.