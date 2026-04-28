Mit Lego Botanicals schafft das Breuningerland eine Pflanzenwelt aus den beliebten Plastiksteinchen. An drei Samstagen im Mai gibt es eine „Make & Take“-Aktion samt Gewinnspiel.
28.04.2026 - 17:37 Uhr
Es gibt Pflanzen, die ohne Sonnenlicht und Wasser auskommen und trotzdem nicht verwelken. Die Rede ist von den Lego Botanicals, die vom 28. April bis zum 26. Mai im Breuningerland Sindelfingen stehen. bleiben Pflanzen jahrelang schön – ganz ohne Wasser oder Sonnenlicht. Die Blumen- und Pflanzenarrangements sollen die Besucherinnen und Besucher wieder zum Entdecken, Staunen und Selberbauen einladen.