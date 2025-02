Diebstahl in Ludwigsburg Jugendliche stecken Parfüm ein – und schlagen den Ladendetektiv

Zwei Jugendliche wollten am Donnerstagnachmittag in einer Drogerie in Ludwigsburg teures Parfüm stehlen. Ein Ladendetektiv verfolgte das Duo und konnte einen der beiden – trotz heftiger Gegenwehr – dingfest machen.