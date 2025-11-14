Lego-Landschaften sind Attraktionen – nun setzt Breuningerland in Ludwigsburg auf die bunten Steine, um die Kunden zu begeistern.

Ganz neu ist im Breuningerland Ludwigsburg eine Erlebniswelt aus Lego zu entdecken. Noch bis zum 28. Dezember können Besucher in interaktive Themenbereiche eintauchen, in denen Modelle nicht nur betrachtet, sondern mit allen Sinnen erlebt werden können: Leuchtende Displays, Hologramme, Soundeffekte und bewegliche Elemente laden dazu ein, selbst aktiv zu werden.

Nicht nur an Lego-Spieltischen, auch an weihnachtlichen Modellen wie dem 3D-Big-Build-Weihnachtsschlitten oder einer dreidimensionalen Ninjago-Figur samt Hologramm-Drachenkampf können die Kunden laut einer Pressemitteilung von Breuningerland in die Welt von Lego eintauchen: mit echten Soundeffekten bis hin zum Duplo-Auto zum Reinsetzen für Kinder.

Das Breuningerland und seine Einzelläden versuchen immer wieder, mit einem ansprechenden Design bei den Kunden zu punkten. Foto: Nicole Töppke

Motorsport-Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Lego-Rennwagenmodell aus der aktuellen Kooperation mit der Formel 1 freuen: Ein aus Lego gefertigtes, fahrtaugliches Rennauto, welches laut Breuningerland bereits bei der Automobilmesse in Frankfurt für staunende Gesichter sorgte.

Lego-Meisterwerke und Charity-Events im Breuningerland

An jeweils zwei Samstagen im Dezember kommt der Verein Schwabenstein 2x4 ins Breuningerland, um Lego-Meisterwerke auszustellen. Am 6. Dezember zeigt Roger Müller in Ludwigsburg den Liebherr-Mobilkran LTM 1400 – ein voll funktionsfähiges Modell im Maßstab 1:20, ausgestattet mit 14 Motoren, sieben Achsen und zahlreichen technischen Raffinessen. Am 13. Dezember ist dann Marcel Hoyh mit seiner Charity-Kurbelbahn in Ludwigsburg zu Gast.

Weitere Höhepunkte sind eine karitative Aktion mit einem Herz aus Lego, das Besucher gemeinsam als Kunstwerk bauen können, um damit wohltätig wirken zu können. Aber auch Gewinnspiele, bei denen unter anderem wöchentlich ein Familienticket für ein Legoland-Deutschland-Resort ergattert werden kann, versprechen Spaß und Spannung.

Lego-Profis bauen Weihnachtsmann und Bugatti in Sindelfingen

Ähnliche Aktionen gibt es auch im Breuningerland in Sindelfingen. Dort kann man den Profis beim Aufbau der Legolandschaft zuschauen: Am Dienstag, 18. November, werden unter anderem ein dreidimensionaler Weihnachtsmann, eine Vespa als Fotopoint und ein Lego-Modell des Bugatti Chiron errichtet.