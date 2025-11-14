Lego-Landschaften sind Attraktionen – nun setzt Breuningerland in Ludwigsburg auf die bunten Steine, um die Kunden zu begeistern.
14.11.2025 - 11:49 Uhr
Ganz neu ist im Breuningerland Ludwigsburg eine Erlebniswelt aus Lego zu entdecken. Noch bis zum 28. Dezember können Besucher in interaktive Themenbereiche eintauchen, in denen Modelle nicht nur betrachtet, sondern mit allen Sinnen erlebt werden können: Leuchtende Displays, Hologramme, Soundeffekte und bewegliche Elemente laden dazu ein, selbst aktiv zu werden.