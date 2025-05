Im Breuningerland in Ludwigsburg gibt es vom 8. Mai an ein neues Feierabend-Shopping. Musik, Gewinnspiele und entspannte Atmosphäre warten auf die Besucher.

Der erste Donnerstag im Monat wird künftig ein besonderer Termin im Breuningerland Ludwigsburg sein. Eingeladen sind alle, die ihren Feierabend in entspannter Atmosphäre genießen möchten. Unter dem Motto „Shoppen & Gewinnen“ startet eine neue Event-Reihe, bei der Musik, kleine Aktionen und ein Gewinnspiel den Tag besonders ausklingen lassen. Ein Live-DJ begleitet das Geschehen mit passenden Beats. Los geht es am Donnerstag, 8. Mai.

Im Mittelpunkt der neuen Event-Reihe im Breuningerland Ludwigsburg steht nicht nur die monatliche Verlosung von fünf Centergutscheinen im Wert von jeweils 500 Euro – auch das gemeinsame Erlebnis am Feierabend spielt eine zentrale Rolle. „Mit dem neuen Monats-Event möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern etwas bieten, das über das klassische Einkaufserlebnis hinausgeht. Gerade der Donnerstagabend eignet sich perfekt, um mit guter Musik und entspannter Atmosphäre gemeinsam in den Abend zu starten“, sagt Center Managerin Eva Jansen in de Wal.

Wer an diesem Tag für mindestens 100 Euro einkauft und sich am Gewinnspiel-Counter auf der Eventfläche im EG2 bei Douglas registriert, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner findet um 19.45 Uhr direkt im Center statt und bildet den spannenden Höhepunkt des Abends. Begleitet wird das Event von 15 Uhr an von einem Live-DJ, der mit entspannten Beats für After-Work-Atmosphäre sorgt.

Das Breuningerland Ludwigsburg bietet auf einer Fläche von 57 000 Quadratmetern 120 Shops, die sich über drei Etagen erstrecken. Internationale, nationale und lokale Marken kennzeichnen das Sortiment des Shopping Centers. Vor der Türe gibt es 3000 kostenfreien Parkplätze.