Ein 22-Jährige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, nachdem er mit einem Komplizen im Breuningerland in Ludwigsburg versucht hat, Kleidung im Wert von 750 Euro mitgehen zu lassen.
20.08.2025 - 15:32 Uhr
Zwei Ladendiebe hatten es am Montagabend im Breuningerland in Ludwigsburg auf hochwertige Kleidung abgesehen. Dabei machten ihnen jedoch die Mitarbeiter der betroffenen Läden einen Strich in die Rechnung. Während einer der beiden Männer vorläufig wieder auf freiem Fuß ist, sitzt sein 22-jähriger Komplize seit Dienstag in Untersuchungshaft.