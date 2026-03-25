Breuningerland Sindelfingen: „Die Teilöffnung ist ein Meilenstein“

Für Autofahrer tun sich seit dem vergangenen Wochenende neue Wege von und nach Sindelfingen-Ost auf: Wo man früher nur über die Leibnizstraße unter der Autobahn hindurch auf die Tilsiter Straße gelangte, führt nun ein neuer Weg zum Ziel, das vor allem am Wochenende für viele eines heißt – Shopping.

Im Sindelfinger Osten ziehen Breuningerland, Elektro Elsässer, Möbel Hofmeister sowie weitere Handelsmagneten Publikum aus dem Umland an. Sie können jetzt die Direttissima direkt auf den Parkplatz etwa des Breuningerlandes wählen.

Das freut nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Betreiber der Mall. Dazu sagt Centermanager Andreas Pohl: „In den vergangenen Jahren waren wir rund um das Center immer wieder mit Baustellen und entsprechend veränderten Verkehrsführungen konfrontiert.“ Gemeint sind die vielen Umbauten – einerseits an der A 81, andererseits im Gebiet selbst, wo auf der Tilsiter und der Mahdentalstraße immer wieder gebaut wurde. Pohl: „Selbstverständlich war dies eine für uns herausfordernde Situation.“

Endergebnis dauert noch eine Weile

Dass jetzt die Zufahrt aus Böblingen erheblich erleichtert und zudem der Autobahn-Anschluss teilweise geöffnet wurde, merkt das Center bereits. „Die Teilöffnung ist ein wichtiger Meilenstein und stellt für uns einen großen Fortschritt in Sachen Erreichbarkeit dar, auch wenn dies noch nicht das Endergebnis darstellt.“ Die Straßenbauer krempeln zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb die Autobahn komplett um. Bis Ende des Jahres sollen auch die Auffahrt Richtung Singen und die Abfahrt von Stuttgart aus fertig sein.

Die neue Verkehrsführung Foto: Lange

Erst dann kann das neue Verkehrssystem seine neue, ordnende Wirkung entfalten. Das hofft auch Pohl: „Wir freuen uns sehr auf die weiteren Schritte bis hin zur vollen Inbetriebnahme des Autobahnanschlusses, welche im Laufe des Jahres erfolgen werden.“ Konkrete Angaben, ob sich Kunden direkt beim Center beschwert hätten oder ob es weitere Auswirkungen durch die Staus gegeben habe, macht Pohl allerdings nicht.

Er steht in Diensten der Betreibergesellschaft Sonae Sierra, die das Management der Mall im Oktober des vergangenen Jahres von Unibail Rodamco Westfield übernommen hatte. Interessant: Sonae Sierra als einer der weltgrößten Betreiber von Shopping Malls verwaltet auch die Böblinger Mercaden. Beide Center starten dieser Tage mehrere Aktionen rund um das Osterfest.

Im Breuningerland steht am 26. und 27. März eine Mandelbrennerei mit Mandeln, Magenbrot und Popcorn. Am 28. März folgt eine Matcha-Bar und vom 30. März bis zum 4. April präsentiert die Alte Brennerei eine Auswahl an Likören und Schnäpsen. Aus dem Südbadischen Ebringen kommt am 9. April Stefans Käsekuchen nach Sindelfingen und bietet sein Gebäck feil.

Österliche Schnitzeljagd in Böblingen

In Böblingen veranstalten die Mercaden unter dem Motto „Finde das große Oster-Codewort“ vom 20. März bis 4. April ein österliches Schnitzeljagd-Gewinnspiel. Im Center sind 13 riesige Ostereier ausgestellt, die von Kindern aus der Region verziert und dekoriert wurden. Jedes der Eier steht für einen Buchstaben des gesuchten Lösungswortes.

Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, auf die Suche nach den Eiern zu gehen, an jedem Ei den QR-Code zu scannen und so die Buchstaben zu sammeln. Auf der zugehörigen Internetseite können die Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen und einen von zwei 100-Euro-Gutscheinen gewinnen, die Verlosung ist am 7. April. „Alle Kitas, die die XXL-Eier gestaltet haben, erhalten ein kleines Dankeschön für die großartigen Kunstwerke“, teilt Mercaden-Centermanager Edip Özerol mit.

Neue Läden in Böblingen und Sindelfingen

Mercaden

Im Böblinger Einkaufszentrum eröffnet am 26. März die Parfümerie Douglas im Erdgeschoss eine neue Filiale, zuvor machten Nanu Nana und Blume 2000 neu auf.

Breuningerland

In Sindelfingen hat zuletzt die Schweizer Chocolaterie Läderach und das Kindermodegeschäft Name it neu eröffnet, außerdem gibt es seit Neuestem Taschen von Liebeskind Berlin und Kekse von Cookie Couture. Neu ins Center eingezogen ist ebenso das Dekogeschäft Butlers.