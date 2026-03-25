Breuningerland Sindelfingen „Die Teilöffnung ist ein Meilenstein“
Pünktlich vor dem Oster-Shopping geht für Autofahrer die neue Zufahrt in den Sindelfinger Osten in Betrieb. Das lässt die Betreiber des Breuningerlands frohlocken.
Pünktlich vor dem Oster-Shopping geht für Autofahrer die neue Zufahrt in den Sindelfinger Osten in Betrieb. Das lässt die Betreiber des Breuningerlands frohlocken.
Für Autofahrer tun sich seit dem vergangenen Wochenende neue Wege von und nach Sindelfingen-Ost auf: Wo man früher nur über die Leibnizstraße unter der Autobahn hindurch auf die Tilsiter Straße gelangte, führt nun ein neuer Weg zum Ziel, das vor allem am Wochenende für viele eines heißt – Shopping.