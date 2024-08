Eis und Sommer gehören zusammen wie „brat“ und „summer“. Zum Glück gibt’s in vielen Stuttgarter Eisdielen neben den klassischen Eissorten auch coole Geschmackskombinationen sowie gefrorene Specials. Achtung: Nicht jede Sorte ist täglich vorhanden. Die meisten Eis-Spots teilen ihr Angebot außerdem täglich oder wöchentlich auf Instagram – sonst lautet die Devise: Einfach mal überraschen lassen!

Brezel-Eis, Granita und Crema Al Caffè

In der Gelateria am Kaiserbau steht man schon öfters mal in der Schlange für eine oder mehrere Kugeln Eis. Doch es lohnt sich. In diesem Jahr finden sich neben Foodtrends wie Hafer Matcha auch Italian Classics auf der Karte. Darunter Bergamotten Granita (3,50 Euro) – auch mit Shot (6,50 Euro) oder Prosecco (7 Euro) erhältlich. Für alle Kaffee-Fans gibt’s vegane und hausgemachte Crema Al Caffè (3 Euro). Unser Tipp für das schwäbische Italien-Feeling: Fior Di Latte Brezel, yummy!

Gelateria Kaiserbau, Marienplatz 14, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 11-23, Sa+So 10-23

500 ml-Becher und Frucht-Zimt-Kombinationen

Schlechte Neuigkeiten: Nach sechs Jahren wollen die Eismacher Sebastian Kern und Johannes Messmer ihre beliebte Eiswerkstatt in Stuttgart-West abgeben. Gründe sind neue Herausforderungen und Projekte. „Wir würden uns freuen, wenn wir eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden“, sagt Sebastian, der hofft, dass es weitergeht.

Bis zum Ende der diesjährigen Eissaison (Ende Oktober) wollen der 35-Jährige und sein Geschäftspartner aber noch wie gewohnt Eis verkaufen. „Unsere Kund:innen dürfen sich weiterhin auf die Klassiker, außergewöhnliche Sorten und ganz neue Kreationen freuen“, so Kern. So zum Beispiel Frucht-Zimt-Kombinationen wie Birne-Zimt oder Zitrone-Zimt. Und für den ganz großen Eishunger gibt es nach wie vor 500ml-Boxen für zu Hause.

Eiswerkstatt, Senefelder Str. 70, Stuttgart-West, Mo-Sa 12-20, So 13-20 Uhr

Griechischer Joghurt mit Dill und Limette

Dill statt im Salat, in einem süßen Eis? Kesselglück hat’s probiert und die Kombination aus Griechischem Joghurt und Limetten-Swirl kann sich sehen lassen. Noch ein besonderes Special hier: Auch das Schokoladen-Eis ist hier vegan und super creamy. Lieben wir! Eine Kugel Eis kostet hier 2,40 Euro.

Kesselglück, Nadlerstr. 19, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr+So 12-18, Sa 11-18 Uhr

Drachenfrucht und Honig-Eis

Die „Ice Ice Baby“-Gelateria gibt’s in Stuttgart gleich an zwei Orten: einmal in Bad-Cannstatt und am Herdweg. Diesen Sommer stehen mehrere besondere Eissorten auf der Karte: zum einen das pinke Drachenfrucht-Eis oder die Honig-Ingwer-Zitronen-Kombination namens „Louisas Honey Eis“.

Gelateria Ice Ice Baby, Herdweg 36, Stuttgart-Nord und Bahnhofstr. 17, Stuttgart Bad-Cannstatt, tägl. 11-19 Uhr

Der Klassiker: Mops-Eis

Im Eisbistro Pinguin wird das Eis seit 1986 handgemacht. Das berühmt-berüchtigte Mops-Eis (Mandarine, Orange, Passionsfrucht und Sanddorn) sowie die Sorte „Mercedes“ (mit Mandeln und Schokostückchen), gibt’s nur hier. Und die Aussicht vom Eugensplatz über die Stadt auch. Weswegen man gerne auch mal etwas ist der Schöange stehen muss für sein Gelato.

Eisbistro Pinguin, Eugensplatz 2A, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 13-20, Sa, So+Feiert. 13-20 Uhr

Kürbiskern in Hafermilch

Die Schleckerei in Stuttgart-Ost hat immer mindestens eine ausgefallene Eissorte auf ihrer Tageskarte und schwört selbst auf die Sorte „Kürbiskern in Hafermilch“ – ebendiese bezeichnen sie auf ihrem Instagram-Account als eine der „meist unterschätzten Sorten“. Wer’s nicht als Kugel mag, hat bei der Schleckerei übrigens Glück: Die Eisdiele fertigt auch Stieleis in wechselnden Sorten an.

Zur Schleckerei, Landhausstr. 154, Stuttgart-Ost, Di-Fr 13-19, Sa 14-19 Uhr