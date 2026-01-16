Die Brezel ist ein echtes Stück Heimat. Doch welche Bäckerei im Rems-Murr-Kreis macht das beste Laugengebäck? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Favoriten.

Nicht alle Bäcker haben ein Händchen für den schwäbischen Nationalstolz. Doch wer die Kunst des Brezelbackens beherrscht, kann sich regelmäßig am Verkaufstresen auftauchender Kundschaft sicher sein. Mit Knusper-Kruste und verschlungenen Armen liefert das traditionelle Laugengebäck ein echtes Stück Heimatgefühl – und trägt entscheidend dazu bei, welchen Ruf ein Bäcker beim Publikum genießt.

Wir Schwaben lieben einfach unsere Brezel – am besten noch frisch und warm direkt aus der Backstube. Und schon der Nachwuchs bekommt das Laugengebäck mit der weichen Krume im Kinderwagen in die Hand gedrückt.

Leserumfrage: Wo schmeckt die Brezel am besten?

Die Geschmäcker allerdings sind verschieden. Der eine schwört auf superdünne Ärmchen mit hohem Crunch-Faktor, für den anderen macht erst die Butter die Brezel auch zum Leckerbissen. Und während die einen das Hagelsalz auf der Laugenkruste lieben, kratzen die anderen die Körnchen vor dem Genuss lieber ab.

Doch welche Bäckerei im Rems-Murr-Kreis backt eigentlich die besten Brezeln? Und welchen Favoriten haben unsere Leserinnen und Leser, wenn es um Frische, Knusprigkeit und Qualität geht?

Genau dieser Frage möchten wir nachgehen. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, ihre persönlichen Geheimtipp zu nennen. Welche Bäckerei im Kreis hat die knusprigste Kruste, wo schmeckt die Krume am besten, und wer verfeinert das Traditionsgebäck vielleicht sogar mit einer eigenen Note?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und erzählen Sie uns, wo Sie am liebsten Ihre Brezel kaufen.