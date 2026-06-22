Schnappen, einmal drehen, festdrücken. Schnappen, einmal drehen, festdrücken. In der Backstube der Ehninger Bäckerei Sehne formen Roboter eine Brezel nach der anderen. Zack, rollt eine übers Fließband, und zack, schon die nächste. In Nullkommanichts werden aus langen Teigsträngen perfekt geformte Brezeln. Die vier Brezel-Roboter sind fleißig, etwa 8000 Brezeln schaffen sie in der Stunde.

Bei der Bäckerei Sehne, die auf 9000 Quadratmetern ihre Backwaren produziert, ist eine ganze Halle nur für das Laugengebäck reserviert. Alles dort ist XXL: In riesigen Schüsseln werden Teige geknetet, die als großer Kloß in einer Maschine landen und als kleine Kugeln am anderen Ende herauskommen. Über Fließbänder laufen sie durch Walzen und nehmen eine lange Nudelform an, dann kommen die Brezel-Roboter zum Einsatz. Anschließend gären die Teiglinge 40 Minuten in warmer, feuchter Luft, dann fahren sie durch einen Laugenvorhang. Robotermesser ritzen sie am Bauch, damit er beim Backen aufplatzt. Zum Schluss werden die Brezeln 18 Minuten bei minus 32 Grad gefrostet und schließlich in Kunststoffhüllen verpackt für den Transport in die Filialen.

Von Robotern geformt: „Jetzt sind alle Brezeln gleich schön“

„Früher sah jede Brezel bissle anders aus, jetzt sind alle gleich schön“, sagt der Geschäftsführer Gerd Sehne, der die Bäckerei in zweiter Generation führt. Vor elf Jahren schaffte er die Brezel-Roboter an, um rationeller zu produzieren, und auch, um Mitarbeitende zu entlasten. Eine davon ist Güldane Gökbulut: Sie hat 19 Jahre lang zusammen mit fünf anderen Frauen für Sehne Brezeln geschlungen; etwa 1000 schaffte jede von ihnen pro Stunde. Sie bekam Schulterprobleme und ist deshalb froh, dass heute Maschinen diesen Part übernehmen. Ihre Aufgabe ist es seither, die Arbeit der Roboter zu kontrollieren. Denn ab und zu wird eine Brezel mehr geknuddelt als geschlungen – auch Maschinen machen Fehler. Gökbulut bringt sie in Form oder, falls nichts zu retten ist, sortiert sie aus. „Ich liebe meine Arbeit, ich mag das“, sagt sie. „Jetzt ist es leichter.“

Der Roboter schlingt die Brezeln formvollendet - meistens. Foto: Stefanie Schlecht

Jede Woche werden bei der Bäckerei Sehne an drei Tagen jeweils 100.000 bis 120.000 Brezeln produziert, an den beiden anderen Tagen formen die Maschinen Laugenstangen. Von Ehningen aus gehen die Backwaren an rund 180 Filialen im Umkreis von 40 Kilometern. 1500 Mitarbeitende sind angestellt für Verkauf, Backstube, Büro und Lieferung. Die Betriebsgröße möchte Gerd Sehne aber nicht in den Vordergrund stellen. „Wir sind kein Industriebäcker, noch nicht mal eine Großbäckerei“, sagt er. „Letztlich machen wir alles gleich wie ein kleiner Bäcker, wir haben nur größere Teigkessel.“

Sehne kaufte sukzessive Bäcker in der Region auf

In der Region Stuttgart ist Sehne die größte Bäckerei. Der Anfang war klein: Sehnes Vater Heinrich gründete den Betrieb 1957 im Ortskern von Ehningen und buk Holzofenbrot, das er mit seinem VW-Bus an kleine Läden auslieferte. 1961 zog der Betrieb an den heutigen Standort am Ortsrand und erweiterte das Sortiment. „Das hier war unsere erste Halle“, sagt Sehne beim Rundgang durch die Produktionsstätte und zeigt auf zugemauerte Fenster, hinter denen sich ein Anbau von 1972 anschließt, weiter hinten folgt einer von 1984, dann ein Anbau aus dem Jahr 1997. „Das war alles grüne Wiese“, sagt der Bäckermeister. Jetzt ist dort Sehne-Land. Insbesondere in den 1980er Jahren kaufte sein Vater viele kleine Bäckereien auf, die keinen Nachfolger fanden, und vergrößerte so den eigenen Betrieb sukzessive.

Seit zehn, fünfzehn Jahren kaufe er keine Bäckereien mehr auf, sagt Sehne, die Betriebsgröße sei genau richtig. „Du musst irgendwann erkennen, wann es reicht“, sagt der 66-Jährige, dessen Söhne Thorsten und Thomas allmählich in seine Fußstapfen treten. Außerdem möchte er, dass sein Betrieb das bleibt, was auf jeder Brottüte geschrieben steht: „Ihr Familienbäcker“. Damit gemeint sei nicht nur die Führung durch ihn, seine Frau und die Söhne, sondern auch der Umgang mit den Mitarbeitern, die er in der Backstube alle mit Namen anspricht. „Wir sind für sie eine Familie.“

Wirtschaftlich stehe der Betrieb gut da, die Personalnot kleiner Bäcker kennt Sehne nicht. Klagen will er ohnehin nicht, „wir sind keine Jammerer.“ Während andere Bäcker ihren Cafébereich ausweiten, will Sehne seinem Kerngeschäft treu bleiben: „Wir wollen Bäcker sein, keine Gastronomen.“

Zurück zu den Brezeln: Die Laugenschlingen von Sehne sind bekannt für ihre weichen Ärmchen. Sehne weiß, dass das umstritten ist – manche lieben seine Brezeln dafür, andere vermissen den Knusper. Der Bäcker zuckt die Schultern und sagt: „Mir sind mir.“ Er wolle andere Backweisen nicht schlechtmachen, die dicken Ärmchen seien eben die Backweise, die sein Vater einst entwickelte. „Wir schauen nicht, was Trends sind. Wir gehen unseren Weg, und dahinter stehen wir.“

Umfrage: Wer backt die besten Brezeln im Kreis Böblingen?

Bei einer Online-Umfrage hat unsere Zeitung Ende Mai die Leser gefragt, welcher Bäcker im Landkreis ihrer Meinung nach die besten Brezeln backt. Knapp 3000 Brezelfans beteiligten sich an der (nicht repräsentativen) Umfrage. Der Gewinner war die Bäckerei Sehne aus Ehningen.