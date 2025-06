Brief an den Kanzler

Die CDU-Regierungschefs der Länder wenden sich an ihren Kanzler. Es geht um die Finanzierung von Aufgaben oder Vorhaben. Ihre Botschaft: Wer bestellt, muss auch bezahlen.

red/dpa 05.06.2025 - 10:56 Uhr

Die Ministerpräsidenten der CDU fordern in einem Brief an Kanzler Friedrich Merz (CDU) eine Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern. Es müsse das Prinzip gelten: „Wer bestellt, bezahlt“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Das Ziel ist ein regelgebundener, dauerhafter und überprüfbarer Mechanismus, der den finanziellen Ausgleich zugunsten der Länder schafft, wenn Bundesgesetze zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen der Länder und Kommunen führen.“