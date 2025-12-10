Die Teekanne kommt an, doch etwas stimmt nicht: Der Karton ist provisorisch geklebt, drinnen scheppert es - das Glasinnere der Kanne ist kaputt. Ein Beispiel von vielen für beschädigte Pakete.
10.12.2025 - 13:04 Uhr
Bonn - Der Ärger über verlegte, beschädigte oder verlorene Pakete und Briefe ist Behördenzahlen zufolge deutlich größer als im vergangenen Jahr. Nach vorläufigen Angaben der Bundesnetzagentur gingen bei ihr in den ersten neun Monaten mehr als 44.000 kritische Wortmeldungen über Postdienste ein, das waren so viele wie noch nie und rund 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - damals waren es circa 31.700 Beschwerden und im gleichen Zeitraum 2023 lediglich 26.000.