Kann man sie in den Briefkasten werfen?

Nachdem die Briefwahlunterlagen ausgefüllt worden sind, müssen Sie zurück ans Wahlamt geschickt werden. Kann man sie einfach in einen Briefkasten werfen?

Lukas Böhl 19.02.2025 - 13:26 Uhr

Ja, Sie können die ausgefüllten Briefwahlunterlagen in jeden Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Beachten Sie jedoch die Leerungszeiten. Die Post weist darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen spätestens am Donnerstag, dem 20. Februar, abgeschickt werden sollten, um rechtzeitig bis Sonntag beim Wahlamt zugestellt werden zu können. Alternativ können Sie den Wahlbrief auch in einer Postfiliale abgeben.