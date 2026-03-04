Für Briefwähler läuft die Uhr: Nur noch am Mittwoch kann man die Unterlagen per Post senden. Maßgeblich ist der rechtzeitige Eingang beim Wahlamt – nicht der Poststempel.
04.03.2026 - 11:26 Uhr
Heute ist der entscheidende Tag für die meisten, die ihre Stimme bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg per Brief abgeben möchten. Nur wenn die Unterlagen rechtzeitig beim zuständigen Wahlamt eingehen, werden sie bei der Auszählung berücksichtigt. Wer seinen Wahlbrief noch zu Hause liegen hat, sollte jetzt handeln.