Sie wollen die Briefwahlunterlagen im Wahllokal abgeben? Hier erfahren Sie, ob das möglich ist.
05.03.2026 - 10:41 Uhr
Laut dem Staatsministerium Baden-Württemberg dürfen Briefwahlunterlagen nicht im Wahllokal abgegeben werden. Falls Sie Ihre Unterlagen bereits ausgefüllt haben und der Postversand nicht mehr rechtzeitig möglich ist, müssen Sie diese direkt beim Wahlamt einreichen. Die genaue Adresse finden Sie auf dem roten Wahlbriefumschlag. In der Regel gibt es vor Ort einen markierten Briefkasten für die Abgabe der Unterlagen.