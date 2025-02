Hier erfahren Sie, ob es bereits zu spät ist, den Wahlbrief mit der Post zu verschicken, und welche Alternative es gibt.

Lukas Böhl 21.02.2025 - 07:18 Uhr

Die Deutsche Post empfiehlt auf ihrer Webseite, den Wahlbrief spätestens drei Werktage vor der Bundestagswahl abzuschicken. Diese Frist endete am gestrigen Donnerstag, dem 20. Februar. Bei einer späteren Abgabe kann laut dem Staatsministerium von Baden-Württemberg nicht mit einer rechtzeitigen Zustellung gerechnet werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass die Wahlbriefunterlagen noch vor dem Fristende am Sonntag um 18:00 Uhr beim Wahlamt eingehen, sollte den Brief daher persönlich einwerfen.