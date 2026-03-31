Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie meiden einem Bericht zufolge das royale Osterfest. Wegen ihrer Elten haben beide mit den Folgen des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu kämpfen.
31.03.2026 - 09:00 Uhr
London - Die Töchter des im Epstein-Skandal in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten-Windsor nehmen einem Medienbericht zufolge nicht an den traditionellen Osterfeierlichkeiten der Royals teil. Die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) hätten "mit Zustimmung des Königs" andere Pläne für das kommende Wochenende, schreibt die Nachrichtenagentur PA.