Maidenhead - Im Alter von elf Jahren hat Prinz George einem Medienbericht zufolge seine erste Flugstunde absolviert. Der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (beide 42) sei knapp eine Stunde in der Luft gewesen, berichtete die Zeitung "Sun" unter Berufung auf Augenzeugen. Als Nummer zwei der britischen Thronfolge wird George darauf vorbereitet, einmal britischer König zu werden.

"Es hat ihm gefallen", zitierte die "Sun" eine Quelle. "Es ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen." Auch Georges Eltern hätten den Flug am letzten Tag der Sommerferien beobachtet. Sie waren aber nicht mit an Bord, dort wurde George von einem Fluglehrer begleitet. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht, die Royal Family macht in der Regel keine Angaben zu den Freizeitaktivitäten der Kinder von William und Kate.

Royals mit Fliegertradition

"Die Royal Family hat eine stolze Fliegertradition, und es sieht so aus, als sei nun George an der Reihe", wurde ein Augenzeuge auf dem Waltham Airfield nahe Maidenhead zitiert. Der Flugplatz liegt nur rund 20 Minuten Fahrzeit vom Anwesen der Familie auf Schloss Windsor entfernt.

Auch Georges Urgroßvater Prinz Philip hatte einst in Waltham das Fliegen gelernt, allerdings erst mit 31 Jahren. Großvater König Charles III. verbrachte einst vier Monate bei der Royal Air Force, und Vater William begann mit 27 Jahren während seiner Zeit in der Armee mit dem Training, bevor er Pilot eines Rettungshubschraubers wurde. Georges Onkel Prinz Harry lernte ebenfalls beim Militär das Fliegen und diente als Bordschütze eines Hubschraubers in Afghanistan.