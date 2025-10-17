Der tiefe Fall von Prinz Andrew: Der Bruder von König Charles III. zieht sich infolge der Epstein-Affäre noch weiter zurück. Und das kurz vor einer brisanten Veröffentlichung.
17.10.2025 - 20:22 Uhr
London - Der in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew gibt auch seine verbliebenen royalen Titel und Pflichten auf. Das sagte der 65-Jährige in einer vom Palast veröffentlichten Erklärung. In Diskussionen mit König Charles III. und seiner Familie seien sie zu dem Schluss gekommen, dass "die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken", ließ Andrew mitteilen.