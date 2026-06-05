Im Zuge des Missbrauchsskandals um US-Multimillionär Jeffrey Epstein fiel der frühere Prinz Andrew tief. Doch die Saga um den einst als Lieblingssohn der Queen bezeichneten Royal nimmt kein Ende.
05.06.2026 - 10:05 Uhr
London - Der tief gefallene Ex-Prinz Andrew (66) macht erneut negative Schlagzeilen in Großbritannien. Wie ein Bericht des britischen Rechnungshofs National Audit Office (NAO) offenbarte, wohnte der Bruder von König Charles III. (77) nicht nur jahrelang mietfrei in dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge in Windsor - und erzielte zudem Einnahmen aus der Untervermietung von Nebengebäuden.