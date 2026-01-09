Zu ihrem Geburtstag teilt die «Princess of Wales» ein eindrucksvolles Naturvideo. Die 44-Jährige hat bewegende Monate hinter sich.

dpa 09.01.2026 - 13:01 Uhr

London - Prinzessin Kate hat zu ihrem 44. Geburtstag geteilt, "zutiefst dankbar" zu sein. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video mit eindrucksvollen Naturaufnahmen spricht die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43), die Anfang 2024 an Krebs erkrankt war, über den Winter, der "Stille, Geduld und Besinnung" mit sich bringe. Fast genau vor einem Jahr hatte Kate mitgeteilt, in Remission zu sein, also dass ihre Krankheit unter Kontrolle ist.