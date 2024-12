London - Mit Prinzessin Kate (42), aber ohne Queen Camilla (77) haben die britischen Royals das Herrscherpaar von Katar zum Staatsbesuch empfangen. Für die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) ist es der wichtigste Termin, seit sie vor einigen Monaten eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, wie britische Medien kommentierten.

König Charles III. (76) begrüßte den Emir Tamim bin Hamad Al Thani und dessen Gattin Scheicha Jawaher auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade. Anschließend ging es mit Kutschen zum nahegelegenen Buckingham-Palast.

Dort wartete Charles' Ehefrau Camilla auf die Gäste zum Lunch. Die 77-Jährige verzichtete auf den Empfang im Freien wegen Nachwirkungen einer kürzlich aufgetretenen viralen Brustinfektion, wie der Palast zuvor mitgeteilt hatte.

Bei ihrer Erkrankung habe es sich um "eine Form der Lungenentzündung" gehandelt, sagte Camilla der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bei dem Termin. Diese sei aber ausgeheilt. Die Königin hatte zuletzt mehrere Termine abgesagt.

Bankett ohne Kate

Am Abend war ein Staatsbankett geplant - dann allerdings ohne Kate, die auch nach Ende ihrer Chemotherapie nur wenige ausgewählte Termine wahrnimmt. Am Freitag richtet sie ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey aus.

Der Emir und seine Ehefrau waren am Vortag in London eingetroffen. Der offizielle Staatsbesuch dauert zwei Tage und führt den Herrscher auch in die Militärakademie Sandhurst, deren Absolvent er ist.