Für Hunderte Millionen wurde das Residenzschloss in London aufwendig renoviert. Nun ist es bald fertig und könnte wieder bewohnt werden. Doch Charles hat andere Pläne - und überrascht mit Offenheit.
London - Seit Queen Victoria ist der Buckingham-Palast das Symbol der britischen Monarchie. Charles' Großeltern harrten sogar während des deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg dort aus. Doch König Charles III. will den klassizistischen Prachtbau in London nicht mehr bewohnen. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert wurde.