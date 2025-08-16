Der König und die Königin in spe ziehen in Windsor um. Ihre künftige Bleibe kann man schon als kleines Schloss bezeichnen.
16.08.2025 - 10:41 Uhr
Windsor - Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 43) ziehen um. Das sagte ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.