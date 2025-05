Pferde und Kanonenschüsse: Der Besuch von König Charles wird in unsicheren Zeiten groß gefeiert. Seine Thronrede ist eine Warnung - und indirekte Botschaft an US-Präsident Trump.

König Charles III. sieht Kanada inmitten von Annexionsdrohungen durch US-Präsident Donald Trump als Land am Scheideweg. „Wir müssen uns der Realität stellen: Seit dem Zweiten Weltkrieg war unsere Welt noch nie so gefährlich und instabil. Kanada steht vor Herausforderungen, die in unserem Leben beispiellos sind“, sagte das formelle Oberhaupt des Landes in seiner Thronrede bei der Eröffnung des neuen Parlaments in der Hauptstadt Ottawa. Charles nahm damit Bezug auf Trumps feindselige Handlungen gegenüber Kanada, nannte diesen jedoch nicht beim Namen.