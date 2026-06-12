Britischer Premierminister Starmers Autorität schwindet zusehends
Nach dem Rücktritt seines Verteidigungsministers sehen viele in Großbritannien Premier Keir Starmer am Rande des Abgrunds.
Nach dem Rücktritt seines Verteidigungsministers sehen viele in Großbritannien Premier Keir Starmer am Rande des Abgrunds.
Zunehmend rapide sieht der britische Premierminister und Labour-Vorsitzende Keir Starmer zum Ende dieser Woche seine Autorität schwinden, nachdem sein Verteidigungsminister John Healey ihm auf dramatische Weise die Gefolgschaft aufgekündigt hat. Healey, ein langjähriger loyaler Mitstreiter Starmers, warf dem Premier in seinem Rücktritts-Schreiben vor, Starmer sei offenbar „unfähig“, durch ausreichende Investitionen in die Verteidigung Großbritanniens die Sicherheit des Landes zu garantieren. Mit demselben Argument traten kurz nach Healey auch der Staatssekretär für die Streitkräfte – der prominente Ex-Royal-Marine-Offizer Al Carns – sowie zwei weitere Mitglieder des Verteidigungs-Teams der britischen Regierung zurück.