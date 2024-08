Banksy setzt seine Tier-Reihe fort: Zuletzt waren es Fische, nun taucht ein Nashorn an einer Londoner Wand auf.

London - Es wirkt, als drücke das Tier das Heck des Autos mit seiner Kraft herunter: In London ist den achten Tag in Folge ein tierisches Kunstwerk von Banksy aufgetaucht. Der mysteriöse Street-Art-Künstler veröffentlichte ein Foto von dem Rhinozeros auf seinem Instagram-Account - auf diesem Weg bekennt sich der Brite zu seinen Aktionen. So viele Werke in kurzer Zeit zu veröffentlichen, ist neu für den geheimnisumwitterten Künstler.