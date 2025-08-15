Sie gilt als die «hardest working» Royal und scheint frei von Skandalen: Warum Prinzessin Anne für viele das beliebteste Mitglied der Königsfamilie ist.
15.08.2025 - 04:13 Uhr
London - Ganz oft sind es Harry und Meghan, verbunden mit der Frage, ob ihre Liebe hält. Oder der König höchstpersönlich mit wilden Mutmaßungen zur Gesundheit des Monarchen. Ein Mitglied der britischen Königsfamilie taucht auf den bunten Titelseiten der Klatschzeitschriften im Bahnhofskiosk aber praktisch nie auf: Prinzessin Anne, die Princess Royal. Warum?