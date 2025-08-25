Britisches Königshaus Kates Neustart im neuen Heim
Sie ist das beliebteste Mitglied der königlichen Familie. Doch hat die Prinzessin von Wales auch klare Vorstellungen davon, was sie will.
Hübsch ist es ja, das kleine Landgut, in das der Prinz und die Prinzessin von Wales demnächst mit ihren Kindern ziehen wollen. Forest Lodge, mit seinen Gärten, seinen Waldstücken und dem Tennisplatz hinterm Haus, steht an einem der schönsten Flecken in den Ländereien der Windsors, in Windsor Great Park.