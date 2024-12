Ein Hut geht in die Royal Albert Hall – und hat Rihanna dabei

British Fashion Awards in London

Mut zum Hut – in der Londoner Royal Albert Hall trifft sich die Prominenz zu den British Fashion Awards. Rihanna trägt das vielleicht expressivste Outfit des Abends.

Theresa Schäfer 03.12.2024 - 09:58 Uhr

Niemand trägt mehr Hüte? Von wegen! Zu den „British Fashion Awards“ am Montagabend in London kam die Sängerin Rihanna mit einem Hut, der seiner Spezies alle Ehren machte: Er war türkis, pelzig und riesengroß. Dazu kombinierte die 36-Jährige ein schwarzes Bustier-Minikleid und einen himmelblauen Furry-Mantel. Es war vielleicht das expressivste Outfit eines an unkonventionellen Outfits nicht eben armen Abends.