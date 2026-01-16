Lange mussten die Fans des britischen Stars auf ein neues Album warten. Nun gibt es wieder neue Musik von Robbie Williams - und das deutlich früher als angekündigt.
London - Überraschung für die Fans: Der britische Superstar Robbie Williams hat sein Album "Britpop" drei Wochen früher als geplant veröffentlicht. Es habe lange genug gedauert, begründete der 51-Jährige in einem Videobeitrag auf Instagram seine Entscheidung. Deswegen wolle er nicht mehr warten und sein 13. Studioalbum schon jetzt veröffentlichen. Es ist die erste Platte des Sängers seit sieben Jahren.