Der Zerfall des BSW in Brandenburg schreitet voran. Zwei BSW-Minister wendeten sich von der Partei ab und wollen vorerst kein anderes Parteibuch.
08.01.2026 - 17:30 Uhr
Nach ihrem Austritt aus dem BSW wollen Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert und Gesundheitsministerin Britta Müller mittelfristig keiner anderen Partei beitreten. „Eine Parteimitgliedschaft zum jetzigen Zeitpunkt schließe ich aus“, sagte Müller in Potsdam. „Ich habe auch nicht die Absicht, in ein oder zwei Jahren in irgendeine Partei einzutreten“, erklärte Tabbert.