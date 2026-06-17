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  4. Mercedes-Personalchefin: „Geht nicht, gibt’s nicht“

Britta Seeger in Stuttgart Mercedes-Personalchefin: „Geht nicht, gibt’s nicht“

Britta Seeger in Stuttgart: Mercedes-Personalchefin: „Geht nicht, gibt’s nicht“
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Britta Seeger, Arbeitsdirektorin, Personal- und IT-Chefin von Mercedes-Benz im Haus der Katholischen Kirche an der Stuttgarter Königstraße. Foto: Peter Stolterfoht

Die Konzern-Vorständin Britta spricht über die Transformation, den Standort Stuttgart, ihre eigene Motivation – und über unwillige Auszubildende bei Mercedes-Benz.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

Wer behauptet denn, die katholische Kirche sei rückwärtsgewandt? Das Katholische Bildungswerk Stuttgart jedenfalls blickt anlässlich seines 50-jährigen Bestehens nach vorn – mit der Veranstaltungsreihe „Stuttgart 2040“. Zu Gast: Britta Seeger (56), Vorständin für IT und Personal bei Mercedes-Benz. Und die fand deutliche Worte: über Transformation, Künstliche Intelligenz und warum Mercedes vereinzelt auch Auszubildenden kündigen muss.

 

Zunächst einmal redet Britta Seeger aber mit Optimismus gegen eine indifferente, ablehnende Haltung der Gesellschaft gegenüber Veränderungen an, um mit dem direkten Bezug auf Mercedes und die Belegschaft zu sagen: „Wir dürfen keine Angst vor der Transformation haben.“ Schließlich sei diese Branche schon immer einer ständigen Anpassung an aktuelle Entwicklungen unterworfen gewesen, man denke nur an die Pferdekutschen, die von Autos abgelöst wurden. „Transformation muss als Chance und nicht als Bedrohung verstanden werden.“

Mercedes' Personal- und IT-Cefin: Transformation erzeugt auch Angst

Britta Seeger, Vorständin für Personal und IT bei Mercedes-Benz im Gespräch mit Moderatorin und StZN-Auto-Redakteurin Veronika Kanzler (r.) Foto: Peter Stolterfoht

Dies wolle sie vorleben, genauso wie die Überzeugung, dass der Standort Stuttgart eine Zukunft hat. „Wenn ich diesen Glauben an Deutschland nicht mehr hätte, dann würde ich aufhören zu arbeiten“, sagt Britta Seeger, um dann zu einem anderen, teilweise als furchteinflößend wahrgenommenen Thema zu kommen.

Künstliche Intelligenz spielt in der Autoindustrie eine immer wichtigere Rolle. Etwa 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Büroarbeitsplatz bei Mercedes würden die KI für ihren Arbeitsalltag gezielt einsetzen. Um die anderen dazu zu bringen, sei Sensibilität und nicht Druck gefragt, so Seeger: „Dabei spielen entsprechend geschulte Führungskräfte eine wichtige Rolle.“

Dass die neue Arbeitswelt, die Sorgen um die persönliche Zukunft und die unsichere politische Weltlage belastend sind, will Britta Seeger aber gar nicht kleinreden. Resignation sei allerdings keine Option, und schon gar nicht eine Verweigerungshaltung – die Britta Seeger zuletzt immer häufiger bei jungen Leuten aufgefallen ist. „Wir kündigen mittlerweile Auszubildenden, weil sie wiederholt unentschuldigt fehlen.“ Obwohl es ihr doch besonders am Herzen läge, dass Deutschland mehr in die junge Generation und ihre Ausbildung investiert.

Karrieretipps von der Mercedes-Personalchefin

Tipps für Berufsneulinge hat die Arbeitsdirektorin von Mercedes auf eine Nachfrage aus dem Publikum auch: „Achtsam mit sich selbst umgehen und die Überzeugung haben: Geht nicht, gibt's nicht.“ Flexibilität, auch was den Arbeitsort betrifft, spiele aber auch eine immer größere Rolle. „Berufskarrieren werden anders verlaufen als früher.“

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Seeger selbst ist ein Eigengewächs von Mercedes-Benz. Sie startete ihre Karriere 1989 beim damaligen Daimler-Konzern als duale Studentin. Seit nunmehr 37 Jahren, also ihr gesamtes bisheriges Berufsleben, verbrachte sie bei dem Unternehmen mit dem Stern. Das, so Seeger, werde es wohl heutzutage nicht mehr ganz so oft geben – und müsse auch gar nicht sein. Zu oft, so ihr Rat, würde sie den Arbeitgeber allerdings auch nicht wechseln.

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