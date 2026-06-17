Britta Seeger in Stuttgart Mercedes-Personalchefin: „Geht nicht, gibt’s nicht“
Die Konzern-Vorständin Britta spricht über die Transformation, den Standort Stuttgart, ihre eigene Motivation – und über unwillige Auszubildende bei Mercedes-Benz.
Die Konzern-Vorständin Britta spricht über die Transformation, den Standort Stuttgart, ihre eigene Motivation – und über unwillige Auszubildende bei Mercedes-Benz.
Wer behauptet denn, die katholische Kirche sei rückwärtsgewandt? Das Katholische Bildungswerk Stuttgart jedenfalls blickt anlässlich seines 50-jährigen Bestehens nach vorn – mit der Veranstaltungsreihe „Stuttgart 2040“. Zu Gast: Britta Seeger (56), Vorständin für IT und Personal bei Mercedes-Benz. Und die fand deutliche Worte: über Transformation, Künstliche Intelligenz und warum Mercedes vereinzelt auch Auszubildenden kündigen muss.