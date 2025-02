In einer Bäckerei eskaliert unter Verkäufern ein Streit über die richtige Schnitttechnik von Brötchen. Am Ende kommt es sogar zu Faustschlägen.

dpa 21.02.2025 - 15:07 Uhr

Heidelberg (dpa/lsw) - Keilerei vor dem Brotregal: Zwei Bäckerei-Verkäufer in Heidelberg sind wegen falsch aufgeschnittener Brötchen so sehr aneinandergeraten, dass der Vorfall in Faustschlägen endete. Ein 33-Jähriger habe mehrere Brötchen für eine Kundin aufschneiden wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 35-jähriger Kollege habe dies beobachtet und sei mit der Arbeit nicht zufrieden gewesen. Deshalb habe er dem 33-Jährigen das Messer aus der Hand genommen und die Bestellung selbst übernommen.