Vergiftungen erschüttern Italien: Ein Brokkoli-Sandwich soll die Ursache sein, aber auch Guacamole auf einem Fest. Offenbar konnten sich Botox-Bakterien in der Sonne vermehren.
15.08.2025 - 10:40 Uhr
Italien-Urlauber aufgepasst: In der Region Kalabrien ist ein gefährlicher Botulismus-Ausbruch zu verzeichnen, der bereits Todesopfer gefordert hat. Nach aktuellen Berichten sind zwei Menschen verstorben und mindestens 18 weitere erkrankt, nachdem sie kontaminierte Lebensmittel mit Brokkoli verzehrt hatten.