Wie fragil ist neue Koalition in Thüringen? Auch für Sarah Wagenknecht, die aus der Ferne mitregiert, steht viel auf dem Spiel, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 22.11.2024 - 15:42 Uhr

In Thüringen bahnt sich ein bisher einmaliges Experiment an: Manche nennen es Brombeerkoalition. Das könnte sich jedoch als Etikettenschwindel erweisen – nicht wegen der Farbe, sondern weil vorerst offen bleibt, ob diese Koalition dem Freistaat so bekömmlich ist, wie der kulinarisch anmutende Name klingt.