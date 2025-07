Spannung im Bundestag: Für den Ersten und Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts werden insgesamt drei Verfassungsrichter gewählt.

Michael Maier 10.07.2025 - 14:32 Uhr

Am Freitag, 11. Juli 2025, stimmt der Deutsche Bundestag über die Neubesetzung von insgesamt drei Richterstellen am Bundesverfassungsgericht ab. Die Wahlen erfolgen ohne Aussprache und in geheimer Abstimmung. Das Parlamentsfernsehen überträgt ab 10.05 Uhr aus Berlin.